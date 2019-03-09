С. Уильямс поддержала американских футболисток в борьбе за равную оплату труда

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала женскую сборную США по футболу, подавшую иск в суд, чтобы получать равную оплату с футболистами-мужчинами.

«Уверена, расхождение в зарплате нелепо. Но это битва. В теннисе были невероятные пионеры, которые в 70-е годы ХХ века боролись за то, чтобы женщины получали равную оплату с мужчинами. И они не свернули с этого пути.

Думаю, в каждом спорте у вас должны быть такие пионеры, и, возможно, пришло время футбола. Я играю в теннис, потому что кто-то ещё борется со мной сейчас за права женщин. Надеюсь, что и в женском футболе тоже», — приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.

Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:5, 6:3.