С. Уильямс: я дружна со многими женщинами в Туре

Американка Серена Уильямс рассказала о возможности дружбы с другими теннисистками вне корта.

«Дружба не так уж часто встречается между топ-игроками, но в последнее время, в последние несколько лет, это стало более распространено, чем тогда, когда я впервые попала в Тур. Я дружна со многими женщинами в Туре. И это здорово, потому что многие из нас постоянно находятся в разъездах. Мы видим друг друга чаще, чем членов своей семьи.

Сейчас в раздевалке мы получаем больше поддержки, чем тогда, когда я начинала выступать в Туре. Мы играем друг против друга, но все мы коллеги, так я это воспринимаю», — приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.

Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:5, 6:3. За выход в 1/8 финала Уильямс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.