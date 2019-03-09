Вихлянцева отдала 2 гейма Суарес-Наварро и сразится с Кербер в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго круга Вихлянцева, начавшая соревнования с квалификации, в двух сетах обыграла 26-ю сеяную теннисистку, испанку Карлу Суарес-Наварро, со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Вихлянцева дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Суарес-Наварро не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Вихлянцева сыграет с восьмой ракеткой соревнований — немкой Анжеликой Кербер, которая в двух сетах разгромила Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:0, 6:2.