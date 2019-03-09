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Вихлянцева отдала 2 гейма Суарес-Наварро и сразится с Кербер в Индиан-Уэллсе

Вихлянцева отдала 2 гейма Суарес-Наварро и сразится с Кербер в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго круга Вихлянцева, начавшая соревнования с квалификации, в двух сетах обыграла 26-ю сеяную теннисистку, испанку Карлу Суарес-Наварро, со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Вихлянцева дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Суарес-Наварро не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Вихлянцева сыграет с восьмой ракеткой соревнований — немкой Анжеликой Кербер, которая в двух сетах разгромила Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:0, 6:2.

09 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
0 : 2
Наталья Вихлянцева
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
0 : 2
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
0 2  
6 6  
           
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