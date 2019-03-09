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Циципас завершил борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, уступив Оже-Альяссиму

Циципас завершил борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, уступив Оже-Альяссиму
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований девятый сеяный Циципас в двух сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, получившему «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. Циципас трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и упустил 7 возможностей взять подачу соперника. На счету Оже-Альяссима 4 эйса, 5 ошибок на подаче и три реализованных брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В другой встрече второго круга соревнований «лаки лузер» Миомир Кецманович из Сербии в двух сетах обыграл немца Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:2. За выход в 1/8 финала Кецманович сыграет с соотечественником Ласло Джере (30), взявшим верх над аргентинцем Гидо Андреосси со счётом 6:3, 6:4.

09 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
0 : 2
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Максимильян Мартерер
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
0 : 2
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
2 : 0
Гидо Андреосси
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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