Циципас завершил борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, уступив Оже-Альяссиму

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований девятый сеяный Циципас в двух сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, получившему «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. Циципас трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и упустил 7 возможностей взять подачу соперника. На счету Оже-Альяссима 4 эйса, 5 ошибок на подаче и три реализованных брейка. Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В другой встрече второго круга соревнований «лаки лузер» Миомир Кецманович из Сербии в двух сетах обыграл немца Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:2. За выход в 1/8 финала Кецманович сыграет с соотечественником Ласло Джере (30), взявшим верх над аргентинцем Гидо Андреосси со счётом 6:3, 6:4.