Де Минор проиграл 217-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Маркос Гирон не пустил в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 23-го сеяного — Алекса де Минора из Австралии. В матче второго раунда Гирон, начавший соревнования с квалификации, в трёх сетах одержал волевую победу над де Минором со счётом 1:6, 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 48 минут. Гирон дважды подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету де Минора 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейка.

24-я ракетка мира де Минор и 217-й номер мировой классификации Гирон впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Гирон сыграет с победителем встречи между американцем Сэмом Куэрри и канадцем Милошем Раоничем (13).