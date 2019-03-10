Джокович и А. Зверев вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович (1) вышел в третий круг соревнований категории АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он оказался сильнее Бьорна Фрэтэнджело (Q) из США – 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Джоковича трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Фрэтэнджело 6 эйсов, 5 ошибок на подаче и 1 брейк.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Гирон сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

В третий круг турнира также пробился немецкий теннисист Александр Зверев (3). Его соперник Мартин Клижан из Словакии отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:2.

Соревнования категории ATP 1000 пройдут с 7 по 17 февраля. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш турнира теннисист пропускает из-за рецидива травмы колена.