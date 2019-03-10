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Александрова сенсационно обыграла Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе

Александрова сенсационно обыграла Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (13) со счётом 7:5, 2:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Победительница встречи 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в 1/8 финала соревнований 24-летняя россиянка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, посеянной на турнире под 23-м номером.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Японии Наоми Осака, которая обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

10 марта 2019 года, воскресенье. 05:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 1
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
7 2 7
5 6 5
           
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