Александрова сенсационно обыграла Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (13) со счётом 7:5, 2:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Победительница встречи 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в 1/8 финала соревнований 24-летняя россиянка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, посеянной на турнире под 23-м номером.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Японии Наоми Осака, которая обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.