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Циципас: уже немного «наелся» теннисом

Циципас: уже немного «наелся» теннисом
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 2:6 во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Сейчас психологически чувствую себя не очень свежим. Ощущаю, что уже немного „наелся“ теннисом, однако это ничего не значит. Оже-Альяссим заслужил победу, он сам её одержал. Я ничего ему не отдавал», — приводит слова Циципаса американский журналист Крис Оддо.

За выход в четвёртый круг Оже-Альяссим поспорит с японцем Йосихито Нисиокой.

Соревнования категории ATP 1000 завершатся 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш турнира теннисист пропускает из-за рецидива травмы колена.

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