А. Зверев пожаловался на плохое самочувствие после победы над Клижаном

Немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший словака Мартина Клижана во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), заявил, что на корте чувствовал себя очень плохо.
Матч завершился досрочно в пользу Зверева при счёте 6:3, 2:0 из-за травмы голеностопа 29-летнего уроженца Братиславы.
«На корте никогда не чувствовал себя хуже, чем во встрече с Клижаном», – цитирует Зверева журналистка Блэр Хенли в своём «Твиттере».
Следующим соперником Зверева в Индиан-Уэллсе станет соотечественник — Ян-Леннард Штруфф.
Соревнования категории ATP 1000 пройдут с 7 по 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш турнира теннисист пропускает из-за рецидива травмы колена.
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