Соболенко: во 2-м сете потеряла концентрацию, и Томлянович воспользовалась этим

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игру в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) с Айлой Томлянович из Австралии, в котором уроженка Минска одержала победу со счётом 6:3, 4:6, 6:0.

«В первом сете выглядела уверенной. Просто получала удовольствие от игры и чувствовала, что на корте у меня всё получается. Во втором сете немного потеряла концентрацию, и она этим воспользовалась.

Во втором сете я находилась под давлением, а она прибавила. Но в третьей партии я сосредоточилась на сто процентов и была внимательной от начала до конца. Я наслаждалась борьбой и атмосферой", — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

За выход в третий круг Соболенко сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе