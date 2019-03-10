Александрова: потрясающие ощущения, не могу описать словами

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась радостными эмоциями от победы над экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 7:5, 2:6, 7:5 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Потрясающие ощущения, не могу описать словами. Мы дважды играли с ней раньше, и оба раза я не смогла показать свою лучшую игру. Счастлива, что упорная работа наконец-то принесла результат.

На протяжении всего матча я старалась быть сосредоточенной. В третьем сете больше думала о своей игре и не обращала на неё внимания. Думаю, это было ключом к победе. Я просто бегала, боролась в каждом розыгрыше, и это сработало", — цитирует Александрову официальный сайт WTA.

Действующей чемпионкой турнира Индиан-Уэллсе является представительница Японии Наоми Осака.

Александрова сенсационно обыграла Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе