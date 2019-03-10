Кербер: о Вихлянцевой почти ничего не знаю, никогда с ней не встречалась

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Натальей Вихлянцевой в третьем круге турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).

«Никогда не встречалась с Вихлянцевой. Немного знаю, как она играет, но это будет ещё один матч с незнакомой соперницей. Поговорю с несколькими коллегами и просто посмотрю, как она выступает. Постараюсь показать такой же теннис, как и во втором круге. Буду действовать в том же духе», — цитирует Кербер официальный сайт WTA.

Напомним, во втором круге Кербер в двух сетах разгромила Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:0, 6:2.

Первая ракетка мира японка Наоми Осака является действующей чемпионкой BNP Paribas Open. В прошлогоднем финале она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину.

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