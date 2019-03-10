Победы Джоковича и А. Зверева — в видеообзоре матчей 2-го круга в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович (1) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он оказался сильнее Бьорна Фрэтэнджело (Q) из США – 7:6 (7:5), 6:2. За 1 час 29 минут Джокович трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Фрэтэнджело 6 эйсов, 5 ошибок на подаче и 1 брейк.

За выход в 1/8 финала Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером, обыгравшим австралийца Ника Кирьоса (31) – 6:4, 6:4.

В третий круг турнира также пробился немецкий теннисист Александр Зверев (3). Его соперник Мартин Клижан из Словакии отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:2. За выход в 1/8 финала Зверев сыграет с немцем Янном-Леннардом Штруффом.

Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл у представителя Австралии Джордана Томпсона со счётом 6:4, 7:5 За выход в четвёртый круг Тим поспорит с французом Жилем Симоном.



18-й сеяный, француз Гаэль Монфис, обыграл аргентинца Леонардо Майера со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Следующим соперником Монфиса станет испанец Альберт Рамос-Виньолас.

Греческий теннисист Стефанос Циципас (9) не сумел выйти в третий круг, в двух сетах уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, получившему «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 2:6.