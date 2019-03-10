Халеп вышла в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Козлову

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во встрече третьего раунда соревнований вторая сеяная Халеп нанесла поражение Катерине Козловой из Украины, начавшей турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Матч продолжался 1 час 48 минут. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Козловой 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 брейков.

Вторая ракетка мира Халеп и 114-й номер мировой классификации Козлова впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Халеп сыграет с победительницей встречи между чешкой Маркетой Вондроушовой и Еленой Остапенко из Латвии (22).