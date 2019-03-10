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Халеп вышла в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Козлову

Халеп вышла в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Козлову
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во встрече третьего раунда соревнований вторая сеяная Халеп нанесла поражение Катерине Козловой из Украины, начавшей турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Матч продолжался 1 час 48 минут. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Козловой 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 брейков.

Вторая ракетка мира Халеп и 114-й номер мировой классификации Козлова впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Халеп сыграет с победительницей встречи между чешкой Маркетой Вондроушовой и Еленой Остапенко из Латвии (22).

10 марта 2019 года, воскресенье. 21:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
0 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
6 3 5  
7 7 7  
           
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