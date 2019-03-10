Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Хасе

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований «лаки лузер» Рублёв обыграл голландца Робина Хасе со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 58 минут. Рублёв четырежды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Хасе 7 эйсов, 6 ошибок на подаче и 5 брейков.

Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-1 в пользу Рублёва.

За выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе Рублёв сыграет с победителем матча между 12-м сеяным россиянином Кареном Хачановым и испанцем Фелисьяно Лопесом.

Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.