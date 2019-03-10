Медведев взял верх над Макдональдом во 2-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда 14-й сеяный Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 8 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Макдональда ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

23-летние теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с сербом Филипом Краиновичем, начавшим соревнования с квалификации.

Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.