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Медведев взял верх над Макдональдом во 2-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Медведев взял верх над Макдональдом во 2-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда 14-й сеяный Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 8 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Макдональда ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

23-летние теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с сербом Филипом Краиновичем, начавшим соревнования с квалификации.

Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

10 марта 2019 года, воскресенье. 22:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
7 6  
5 0  
           
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