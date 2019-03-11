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Нисикори с трудом обыграл Маннарино на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Нисикори с трудом обыграл Маннарино на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори не без труда вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго раунда соревнований шестой сеяный Нисикори только на тай-брейке третьего сета сумел обыграть француза Адриана Маннарино. Счёт матча – 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу японца. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Нисикори трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Маннарино подал 1 эйс, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0 в пользу японца.

За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Нисикори сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и французом Люкой Пуи (28).

10 марта 2019 года, воскресенье. 21:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
2 : 1
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
1 2 3
           
6 4 7 7
4 6 6 4
           
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