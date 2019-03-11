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Ван Цян вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Мертенс

Ван Цян вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Мертенс
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Ван Цян вышла в 1/8 финала турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга соревнований 18-я сеяная Ван Цян в трёх сетах одолела 16-ю ракетку турнира, бельгийку Элисе Мертенс, со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Ван Цян четырежды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Мертенс подала 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 3-0 в пользу китаянки.

За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Ван Цян сыграет с победительницей встречи между Бьянкой Андрееску из Канады (WC) и швейцаркой Стефани Фёгель (Q).

10 марта 2019 года, воскресенье. 21:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 : 2
Ван Цян
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
6 4 7 7 3
7 7 6 4 6
           
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