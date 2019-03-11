Серена Уильямс отказалась от борьбы в матче с Мугурусой

Американка Серена Уильямс не смогла доиграть матч 3-го круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе с испанкой Гарбинье Мугурусой. После долгой беседы с тренером и доктором она отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:1.



В следующем раунде Мугуруса сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Йоханна Конта (Великобритания).



В параллельной встрече Елена Остапенко (Латвия) уступила Маркете Вондроушовой (Чехия) со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» WTA.