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Серена Уильямс отказалась от борьбы в матче с Мугурусой

Серена Уильямс отказалась от борьбы в матче с Мугурусой
Теннис / WTA

Американка Серена Уильямс не смогла доиграть матч 3-го круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе с испанкой Гарбинье Мугурусой. После долгой беседы с тренером и доктором она отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:1.

В следующем раунде Мугуруса сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Йоханна Конта (Великобритания).

В параллельной встрече Елена Остапенко (Латвия) уступила Маркете Вондроушовой (Чехия) со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» WTA.

11 марта 2019 года, понедельник. 00:55 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
2 : 0
Rt
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
1 2 3
           
6 1  
3 0  
           
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