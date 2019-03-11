Хачанов с трудом обыграл Лопеса и вышел на Рублёва на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 12-м номером, вышел в третий круг соревнований, обыграв испанца Фелисьяно Лопеса – 6:3, 1:6, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. На счету россиянина 7 подач навылет и 4 брейк-пойнта из 12, он не допускал двойных ошибок. Лопес совершил 6 эйсов, 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Хачанов встретится с соотечественником Андреем Рублёвым.

В параллельной встрече аргентинец Гидо Пелья (32) сломил сопротивление австралийца Алекса Болта – 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. За право выйти в 1/8 финала турнира Пелья сразится с американцем Джоном Иснером (8).

Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.