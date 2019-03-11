Бертенс и Андрееску – в четвёртом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под седьмым номером, в третьем раунде соревнований сломила сопротивление представительницы Великобритании Йоханны Конты – 7:6 (12:10), 6:4. За право выйти в четвертьфинал Кики сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой (20).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты. На счету Бертенс 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 8. Её соперница совершила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

В параллельной встрече канадка Бьянка Андрееску разгромила представительницу Швейцарии Стефани Фёгель – 6:1, 6:2. В следующем круге Бьянка сыграет с китаянкой Ван Цян (18).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.