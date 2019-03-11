Вавринка в Индиан-Уэллсе за 3,5 часа обыграл Фучовича и вышел на Федерера

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США) в трёх сетах сломил сопротивление венгра Мартона Фучовича (29) – 6:4, 6:7 (5:7), 7:5.
Продолжительность противостояния составила 3 часа 26 минут. На счету Вавринки 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 23. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 25.
В третьем раунде Вавринка встретится с соотечественником Роджером Федерером (4).
В параллельном матче француз Люка Пуи (28) в трёх сетах проиграл поляку Хуберту Хуркачу – 2:6, 6:3, 4:6. В следующем раунде Хуркач встретится с японцем Кеем Нисикори (6).
Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
11 марта 2019 года, понедельник. 04:00 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
М. Фучович
1 : 2
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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|2
|3
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|4
|7 7
|5
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|6
|6 5
|7