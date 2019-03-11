Вавринка в Индиан-Уэллсе за 3,5 часа обыграл Фучовича и вышел на Федерера

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США) в трёх сетах сломил сопротивление венгра Мартона Фучовича (29) – 6:4, 6:7 (5:7), 7:5.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 26 минут. На счету Вавринки 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 23. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 25.

В третьем раунде Вавринка встретится с соотечественником Роджером Федерером (4).

В параллельном матче француз Люка Пуи (28) в трёх сетах проиграл поляку Хуберту Хуркачу – 2:6, 6:3, 4:6. В следующем раунде Хуркач встретится с японцем Кеем Нисикори (6).

Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.