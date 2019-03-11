Хромачёва не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. В матче второго круга они в двух партиях проиграли представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и чешке Барборе Стрыцовой (2) со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.

Хромачёва и Якупович ни разу не подали навылет и не взяли ни одного гейма на подаче соперниц. На счету Се Шувэй и Стрыцовой ни одного эйса и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Се Шувэй и Стрыцова поспорят с Чань Латишей и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя, посеянными под восьмым номером. Турнир с призовым фондом $ 8 359 455 завершится 17 марта.