Удар Халеп на турнире в Дубае признан лучшим по итогам февраля

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп, выполненный в матче с канадкой Эжени Бушар на турнире в Дубае (ОАЭ) был признан лучшим по итогам февраля, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали украинка Элина Свитолина, американка Софья Кенин, француженка Каролин Гарсия и представительница Хорватии Донна Векич.

Оценить удары можно в канале WTA в YouTube.

В голосовании второе место занял удар Свитолиной. Третью позицию поделили моменты с участием Векич и Кенин. Пятым стал удар Гарсии.

Удар представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй, выполненный в полуфинальном матче турнира в Окленде (Новая Зеландия) с канадкой Бьянкой Андрееску, был признан лучшим по итогам января 2019 года.