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Бенчич названа лучшей теннисисткой февраля

Бенчич названа лучшей теннисисткой февраля
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич признана лучшей теннисисткой февраля, сообщает официальный сайт тура. В прошедшем месяце она завоевала титул на турнире в Дубае. По ходу соревнований Белинда обыграла четырёх теннисисток из топ-10.

На звание лучшей теннисистки месяца также претендовали румынка Симона Халеп, бельгийка Элисе Мертенс и представительница Чехии Петра Квитова.

22-летняя Бенчич за карьеру выиграла три турнира WTA в одиночном разряде. В рейтинге она занимает 23-ю строчку.

По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана японская теннисистка Наоми Осака, которая в финале Открытого чемпионата Австралии победила Квитову со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Наоми является первой ракеткой мира.

Халеп, Бенчич, Мертенс и Квитова — кандидаты на звание лучшего игрока месяца
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