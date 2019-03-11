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Се Шувэй победила в номинации «Прорыв месяца»

Се Шувэй победила в номинации «Прорыв месяца»
Теннис / WTA

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам февраля, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали американка Софья Кенин, китаянка Ван Яфань и канадка Бьянка Андрееску.

В феврале 33-летняя Се Шувэй дошла до второго круга турнира в Дохе (Катар) и до полуфинала соревнований в Дубае (ОАЭ). В рейтинге WTA она занимает 27-ю строчку.

В голосовании Андрееску стала второй, Ван Яфань — третьей, Кенин — четвёртой.

По итогам января 2019 года в номинации «Прорыв месяца» первенствовала украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Открытом чемпионате Австралии добралась до третьего раунда, а в начале февраля завоевала титул на соревнованиях в Хуахине.

Се Шувэй вошла в число кандидатов на награду в категории «Прорыв февраля»
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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