С. Уильямс: с каждой минутой матча мне становилось всё хуже

Американка Серена Уильямс рассказала о причинах отказа от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе. На момент снятия 37-летней теннисистки она уступала испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 0:1.



«До матча я не чувствовала себя хорошо, а уже во время игры мне с каждой секундой становилось всё хуже. Я испытывала сильное головокружение и усталость.



Несмотря на то что я начала встречу хорошо, физически я не чувствовала себя здорово. У меня есть время, поэтому сосредоточусь на том, чтобы лучше подготовиться к турниру в Майами», – цитирует Серену официальный сайт WTA.



В текущем сезоне Серена провела 10 матчей, 8 из которых сумела завершить в свою пользу. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертьфинала, где уступила Каролине Плишковой из Чехии.

Мугуруса – об отказе Серены: мне будто сказали «сыграем в следующий раз, окей?»