Надаль: Шварцман – один из самых талантливых теннисистов в туре

Испанец Рафаэль Надаль высоко оценил уровень организации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В своём стартовом матче на турнире вторая ракетка мира отдал лишь два гейма американцу Джареду Доналдсону – 6:1, 6:1.



«Я всегда хорошо чувствую себя в Индиан-Уэллсе, ведь не раз проводил здесь отличные турниры. Мне очень нравится играть здесь. BNP Paribas Open выделяется, ведь обычно крупные турниры проходят в больших городах. Тем не менее организация турнира на фантастическом уровне. Работа, которую проделывает персонал в последние несколько лет, просто потрясающая.



Что касается матча, то всё сложилось достаточно позитивно. Впереди игра со Шварцманом, которого я отлично знаю. Мы много раз тренировались, а в официальных матчах против Диего мне никогда не было легко. Думаю, он один из самых талантливых теннисистов в туре», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

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