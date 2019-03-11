Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Россия — Канада. Хоккей с шайбой. Полуфинал
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль: Шварцман – один из самых талантливых теннисистов в туре

Надаль: Шварцман – один из самых талантливых теннисистов в туре
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль высоко оценил уровень организации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В своём стартовом матче на турнире вторая ракетка мира отдал лишь два гейма американцу Джареду Доналдсону – 6:1, 6:1.

«Я всегда хорошо чувствую себя в Индиан-Уэллсе, ведь не раз проводил здесь отличные турниры. Мне очень нравится играть здесь. BNP Paribas Open выделяется, ведь обычно крупные турниры проходят в больших городах. Тем не менее организация турнира на фантастическом уровне. Работа, которую проделывает персонал в последние несколько лет, просто потрясающая.

Что касается матча, то всё сложилось достаточно позитивно. Впереди игра со Шварцманом, которого я отлично знаю. Мы много раз тренировались, а в официальных матчах против Диего мне никогда не было легко. Думаю, он один из самых талантливых теннисистов в туре», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

11 марта 2019 года, понедельник. 04:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Джаред Доналдсон
США
Джаред Доналдсон
Д. Доналдсон
0 : 2
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
1 1  
6 6  
           
Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент