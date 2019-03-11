Халеп: никогда не играла с Козловой, поэтому и было так тяжело

Румынка Симона Халеп прокомментировала свой выход в четвёртый раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. В двух партиях она оказалась сильнее Катерины Козловой с Украины – 7:6 (7:3), 7:5.



«Атмосфера на стадионе была невероятной. Я благодарна фанатам за поддержку – именно благодаря им я сегодня сумела одержать победу.



Я всегда нервничаю, когда играю на больших кортах. Тем не менее я всегда стараюсь показать свой лучший теннис. Матч с Козловой получился непростым по причине того, что я никогда не встречалась с ней. Было непросто найти нужный ритм и понять, как она играет. Катерина – хороший игрок, и я горжусь тем, что сумела выиграть в двух партиях», – заявила Халеп в послематчевом интервью.



Следующей соперницей румынки станет представительница Чехии Маркета Вондроушова.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».