Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бертенс: надеюсь, с Мугурусой я сыграю значительно лучше, чем сегодня

Бертенс: надеюсь, с Мугурусой я сыграю значительно лучше, чем сегодня
Теннис / WTA

Представительница Нидерландов Кики Бертенс прокомментировала свой выход в четвёртый раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. В двух партиях она оказалась сильнее Йоханны Конты из Нидерландов – 7:6 (12:10), 6:4.

«Хочу сказать, что сегодня был действительно тяжёлый матч. Думаю, мы обе не смогли показать свой лучший теннис, но я очень счастлива результату», – цитирует Бертенс официальный сайт WTA.

Следующей соперницей голландки станет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

«Впереди ещё один тяжелейший поединок. Конта периодами играла очень агрессивно, и, думаю, Мугуруса будет с такой же установкой. От меня потребуется классная подача и не менее атакующий теннис. Надеюсь, я смогу сыграть значительно лучше по сравнению с сегодняшним матчем».

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент