Бертенс: надеюсь, с Мугурусой я сыграю значительно лучше, чем сегодня

Представительница Нидерландов Кики Бертенс прокомментировала свой выход в четвёртый раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. В двух партиях она оказалась сильнее Йоханны Конты из Нидерландов – 7:6 (12:10), 6:4.



«Хочу сказать, что сегодня был действительно тяжёлый матч. Думаю, мы обе не смогли показать свой лучший теннис, но я очень счастлива результату», – цитирует Бертенс официальный сайт WTA.



Следующей соперницей голландки станет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.



«Впереди ещё один тяжелейший поединок. Конта периодами играла очень агрессивно, и, думаю, Мугуруса будет с такой же установкой. От меня потребуется классная подача и не менее атакующий теннис. Надеюсь, я смогу сыграть значительно лучше по сравнению с сегодняшним матчем».

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