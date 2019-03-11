Вондроушова: победила Остапенко, воспользовавшись её ошибками

Представительница Чехии Маркета Вондроушова прокомментировала свой выход в четвёртый раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. В трёх партиях она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии – 4:6, 6:3, 6:4.



«Мы обе провели отличный матч. Остапенко провела много классных розыгрышей в первом сете, результатом чего стал счёт 4:0 в её пользу. В итоге она начала допускать некоторые ошибки, и я воспользовалась своими шансами.



Я активнее начала играть на второй подаче Остапенко, оказывая на неё давление. Возможно, следствием этого стали двойные ошибки, которые она допустила», – цитирует Вондроушову официальный сайт WTA.



Следующей соперницей голландки станет вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп.



«Я никогда не играла с Симоной, но понимаю, что будет очень тяжело. Недавно она играла против сборной Чехии на Кубке Федерации, поэтому я планирую обсудить с тренером некоторые моменты, которые могут помочь мне в игре», — сказала Вондроушова.