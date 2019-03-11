Федерер рассказал о совместном видео со Свитолиной и Монфисом

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о деталях съёмки забавного видеоролика, которое было опубликовано в совместном «инстаграме» Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.

«С чего я должен начать? Гаэль подошёл ко мне с просьбой появиться в кадре, чтобы увеличить количество подписчиков на их со Свитолиной совместной страничке в «Инстаграме». Я спрашиваю: «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Можно сделать что-то типа «фотобомбы». Элина очень нервничала в этот момент, она даже не взглянула на меня, когда Монфис подходил ко мне.



В целом да, это было постановочное видео, но лишь отчасти. Никто не знал, что я сделаю, появившись в кадре. Гаэль – отличный парень, мы часто шутим друг с другом и многие из этих шуток получаются нелепыми и даже глупыми. В общем, надеюсь, они наберут нужное количество подписчиков на своей страничке. Она ведь создана для веселья», – заявил Федерер в эфире Tennis Channel.