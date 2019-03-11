Победы Федерера и Надаля – в видеообзоре матчей второго круга в Индиан-Уэллсе

На турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе продолжаются матчи второго круга. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.



Швейцарец Роджер Федерер не испытал серьёзных проблем во встрече с немцем Петером Гоевичком – 6:1, 7:5.



Второй сеяный — испанец Рафаэль Надаль отдал лишь два гейма американцу Джареду Доналдсону – 6:1, 6:1.



Ещё один представитель Швейцарии Стэн Вавринка испытал серьёзные проблемы в матче с венгром Мартоном Фучовичем, но в итоге вышел в третий круг соревнований – 6:4, 6:7, 7:5.



Ещё одним участником четвёртого раунда турнира стал хорват Марин Чилич, в двух партиях сломивший сопротивление серба Душана Лайовича – 6:3, 6:4.

Непросто матч выдался у японца Кея Нисикори, который, как и Вавринка, вырвал путёвку в следующий раунд у Адриана Маннарино лишь на решающем тай-брейке – 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

Американец Джон Иснер одержал самую разгромную победу в карьере. 19-летнему Алексею Попырину из Австралии он отдал лишь два гейма – 6:0, 6:2.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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