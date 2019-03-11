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Шаповалов: такое ощущение, будто играл в Канаде

Шаповалов: такое ощущение, будто играл в Канаде
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов, обыгравший американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:4 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США), рассказал, что думает о следующем сопернике – хорвате Марине Чиличе.

«В этом матче я был собранным. Думаю, мы оба показали высокий уровень. Было здорово играть в такой атмосфере. Канадских болельщиков очень много. Такое ощущение, будто играл в Канаде. Я провёл отличный матч и всем доволен», – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.

Чилич? Конечно, он трудный соперник. Я пока не слишком о нём думал. Однажды противостоял ему и представляю, что меня ждёт. Он очень хорошо играет, так что будет упорная борьба. Я тоже в отличной форме. С нетерпением жду этого матча", – добавил канадец.

Шаповалов сыграет в третьем круге BNP Paribas Open впервые в карьере.

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