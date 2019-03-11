Андрееску: выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе — это потрясающе!

Представительница Канады Бьянка Андрееску не скрывала радостных эмоций после победы над швейцаркой Стефани Фёгель со счётом 6:1, 6:2 в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Её следующей соперницей станет китаянка Ван Цян.

«Правда, это потрясающе! Если бы в начале года кто-то сказал мне, что я выйду в четвёртый круг этого турнира, я бы назвала человека сумасшедшим. Я получила невероятный опыт. Это один из лучших турниров в мире, поэтому я очень счастлива», — цитирует Андрееску официальный сайт WTA.

«Почему я ношу резинку-провод над правым локтем? Так получилось. У меня никогда их не было, а в межсезонье я купила пару штук и начала носить как браслет. Когда я била форхенд, они всё время слетали, поэтому я передвинула резинку за локоть. Мне нравится, как она смотрится, и я решила оставить её там. Возможно, я задала моду. Мне многие пишут, что стали также носить свои резинки. Это забавно», — добавила канадка.