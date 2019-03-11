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Раонич сломил сопротивление Гирона в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Раонич сломил сопротивление Гирона в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Представитель Канады Милош Раонич, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 13-м номером, в матче третьего круга одолел американца Маркоса Гирона со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут.

14-я ракетка мира выполнил 22 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Гирон 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал Раонич поборется с победителем немецкого противостояния Александр Зверев (3) — Ян-Леннард Штруфф.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

11 марта 2019 года, понедельник. 21:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
1 : 2
Милош Раонич
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
1 2 3
           
6 4 4
4 6 6
           
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