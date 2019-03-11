Кар. Плишкова и Контавейт прошли в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Каролина Плишкова успешно преодолела третий раунд турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), переиграв бельгийку Исалин Бонавентюр со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

26-летняя уроженка Лоуни, являющаяся пятой ракеткой мира, выполнила 13 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. В активе Бонавентюр 1 подача навылет, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова поборется с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, которая прошла в четвёртый круг на отказе латвийки Анастасии Севастовой.

Женщины. Индиан-Уэллс. Третий круг

Анастасия Севастова (Латвия) — Анетт Контавейт (Эстония) — 0:5, отказ

