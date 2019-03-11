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Кар. Плишкова и Контавейт прошли в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Кар. Плишкова и Контавейт прошли в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова успешно преодолела третий раунд турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), переиграв бельгийку Исалин Бонавентюр со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

26-летняя уроженка Лоуни, являющаяся пятой ракеткой мира, выполнила 13 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. В активе Бонавентюр 1 подача навылет, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова поборется с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, которая прошла в четвёртый круг на отказе латвийки Анастасии Севастовой.

Женщины. Индиан-Уэллс. Третий круг

Анастасия Севастова (Латвия) — Анетт Контавейт (Эстония) — 0:5, отказ

11 марта 2019 года, понедельник. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Исалин Бонавентюр
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
0 : 2
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
11 марта 2019 года, понедельник. 21:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
0 : 2
Rt
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
0    
5    
           
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