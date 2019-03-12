Карлович в двух сетах переиграл Гуннесварана в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Иво Карлович нанёс поражение представителю Индии Праджнешу Гуннесварану со счётом 6:3. 7:6 (7:3) в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

40-летний уроженец Загреба выполнил 16 эйсов, дважды ошибся на подаче и сделал 1 брейк. В активе Гуннесварана 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал соревнований Карлович поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, 27) — Доминик Тим (Австрия, 7).

В 2018 году турнир в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).