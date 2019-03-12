Карлович в двух сетах переиграл Гуннесварана в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Иво Карлович нанёс поражение представителю Индии Праджнешу Гуннесварану со счётом 6:3. 7:6 (7:3) в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
40-летний уроженец Загреба выполнил 16 эйсов, дважды ошибся на подаче и сделал 1 брейк. В активе Гуннесварана 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал соревнований Карлович поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, 27) — Доминик Тим (Австрия, 7).
В 2018 году турнир в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).
11 марта 2019 года, понедельник. 22:55 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Иво Карлович
И. Карлович
2 : 0
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
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