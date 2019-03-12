Соболенко оказалась сильнее Цуренко в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (9) пробилась в четвёртый раунд турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), взяв верх над украинкой Лесей Цуренко, посеянной под 24-м номером, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Девятая ракетка мира выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Цуренко ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Цуренко в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей Соболенко станет Анжелика Кербер из Германии, получившая восьмой номер посева.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.