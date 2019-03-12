Штруфф сенсационно разгромил А. Зверева в 3-м раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под третьим номером, не смог выйти в четвёртый круг соревнований, проиграв в двух партиях соотечественнику Яну-Леннарду Штруффу со счётом 3:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.
В активе 21-летнего уроженца Гамбурга 3 подачи навылет, такое же количество двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта. Его визави выполнил 9 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и сделал 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Штруфф поборется с представителем Канады Милошем Раоничем (13).
В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).
11 марта 2019 года, понедельник. 23:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
А. Зверев
0 : 2
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
|1
|2
|3
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|3
|1
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|6
|6
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