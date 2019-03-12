Александрова уступила Бенчич в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США) уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич – 4:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. На счету Александровой 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 14. Её соперница совершила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7.

За право выйти в четвертьфинал Бенчич сразится с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония, 1) – Даниэль Коллинз (США, 25).

В женском турнире в Индиан-Уэллсе не осталось представительниц России.

Осака является действующей чемпионкой турнира. Она обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.