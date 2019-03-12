Тим и Нисиока преодолели третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под седьмым номером, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв француза Жиля Симона (27) – 6:3, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. На счету австрийца 2 подачи навылет и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 5 из 5. Симон не совершал эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

За право выйти в четвертьфинал турнира Тим сразится с хорватом Иво Карловичем.

В параллельном матче японец Йосихито Нисиока в трёх партиях взял верх над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом - 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 57 минут. В следующем раунде японец сразится с сербом Миомиром Кецмановичем.