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Тим и Нисиока преодолели третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Тим и Нисиока преодолели третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под седьмым номером, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв француза Жиля Симона (27) – 6:3, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. На счету австрийца 2 подачи навылет и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 5 из 5. Симон не совершал эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

За право выйти в четвертьфинал турнира Тим сразится с хорватом Иво Карловичем.

В параллельном матче японец Йосихито Нисиока в трёх партиях взял верх над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом - 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 57 минут. В следующем раунде японец сразится с сербом Миомиром Кецмановичем.

12 марта 2019 года, вторник. 02:25 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Жиль Симон
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
0 : 2
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
12 марта 2019 года, вторник. 02:30 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 : 2
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
1 2 3
           
7 7 4 6
6 2 6 7
           
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