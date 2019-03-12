Кербер: ключевым в матче с Вихлянцевой стал второй сет

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над россиянкой Натальей Вихлянцевой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 6:1, 6:3.

«Подобные матчи придают мне уверенности в том, что я могу изменять ход встречи, могу играть три сета и в ключевых моментах продолжаю бороться и верю в себя. Здесь я провела два абсолютно разных матча. В одном всё было здорово с самого начала, а другой состоял из взлётов и падений. В преддверии следующей встречи такая игра была важна.

Думаю, ключевым стал второй сет. Я смогла вернуться в игру. Всегда непросто играть с кем-либо в первый раз. Ты не знаешь, как действует соперница. Можно много говорить, но на корте всё совершенно иначе. Мне потребовалось время на адаптацию, чтобы почувствовать ритм, потому что условия были не такими, как в предыдущие дни", — цитирует Кербер официальный сайт тура.



Следующей соперницей Анжелики будет Арина Соболенко из Беларуси.

«Ситуация будет такой же. Я никогда с ней не играла. В последние месяцы она играет здорово, активно. Арина выполняет быстрые удары и старается доминировать на корте. Я немного знаю о ней, но матч в любом случае будет новым. Мы начинаем с нуля. Постараюсь сыграть так, как в концовке этого матча», — сказала немка.