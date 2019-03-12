Кар. Плишкова: я чувствовала себя странно, и матч получился странным

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над бельгийкой Исалин Бонавентюр в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 6:2.

«Думаю, сегодня я играла очень уверенно. Но определённо это ещё не моя лучшая игра. Я чувствовала себя странно, и матч получился странным. Я впервые играла с Исалин и не знала, чего ожидать. Она может играть в странный теннис.



Я хорошо подавала, как и в предыдущем матче. Последние четыре сета, если не считать первый, проигранный Дои, я провела уверенно. Мы с Кончитой Мартинес много тренируемся, делаем различные вещи на корте и в зале. Я здесь уже неделю, так что у меня было время на подготовку. Мартинес заставляет меня упорно работать каждый раз, всё больше и больше. Это хорошо", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.



Следующей соперницей Каролины будет эстонка Анетт Контавейт.

«Мы встречались в Штутгарте в прошлом году. Я хорошо сыграла, это был короткий матч. Я отлично подавала. Думаю, и сейчас подача будет иметь важное значение. Я могу подавать лучше. Анетт сильна во всех компонентах. Она прекрасно обороняется, может атаковать с форхенда и много сражается на корте. Мне будет нелегко. Но в большей степени всё будет зависеть от меня. Думаю, если я буду играть активно, то у меня будут хорошие шансы на победу», — сказала чешка.