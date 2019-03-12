Нисиока: был очень зол в конце матча против Оже-Альяссима

Японец Йосихито Нисиока прокомментировал свою волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) – 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5). В решающей партии Йосихито вёл со счётом 5:1, однако канадец сумел вернуться в игру, доведя дело до тай-брейка.



«Было очень тяжело играть в концовке встречи. Я был очень зол, когда он вернулся в игру после трёх матчболов. Тем не менее, Феликсу стоит отдать должное – он классно сыграл и заслужил те брейки – его удары в те моменты были действительно хороши. Я же не сдался и довёл дело до победы.



Я очень рад сыграть в четвёртом круге. Думаю, сейчас я в очень хорошей форме, особенно если говорить об игре на харде», – цитирует Нисиоку официальный сайт ATP.



Следующим соперником Нисиоки станет серб Миомир Кецманович.