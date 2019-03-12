Осака: я проиграла Бенчич в начале 2018-го, когда вы, ребята, ещё меня не знали

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча со швейцаркой Белиндой Бенчич в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Помню, что в предыдущий раз мы встречались на Кубке Хопмана, я проиграла. Думаю, то, чего смогла добиться Белинда, прекрасно. Она вернулась после травмы и вновь заиграла на топ-уровне. Конечно, мы обе хотим выиграть следующий матч. В нашей предыдущей встрече я допустила слишком много ошибок. Но это было в начале 2018 года, когда вы, ребята, ещё меня не знали.

Помню и нашу встречу в 2013 году. Тогда я не ела весь день. Я просто вышла на корт с намерением мощно бить по мячу. К счастью, я попадала. Думаю, именно поэтому и смогла победить. Полагаю, Бенчич была шокирована. Мы примерно одного возраста, но я почти не играла на юниорских турнирах, меня никто не знал. А Белинда была большой звездой юниорского тенниса. Она всё ещё является звездой. Именно поэтому я рассказываю эту историю", — цитирует Осаку официальный сайт тура.