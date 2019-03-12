Кецманович: «лаки-лузер» доходит до четвёртого раунда – это же невероятно

Серб Миомир Кецманович, попавший в основную сетку «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в качестве «лаки-лузера», прокомментировал свой выход в четвёртый раунд соревнований. В двух партиях он обыграл соотечественника Ласло Дьере – 6:2, 7:6 (7:3).



«Это невероятно – «лаки-лузер» доходит до четвёртого раунда. Очевидно, я счастлив сейчас. Было тяжело проиграть в квалификации Маркосу Гирону. Мы оба играли очень хорошо, и в итоге Маркос добрался до третьего круга и почти одолел Раонича сегодня. Я же уже в четвёртом круге. К счастью, я получил второй шанс и использовал его как нельзя лучше.



Я расслабился, дойдя до этой стадии турнира. Я не должен быть здесь, поэтому просто выхожу на корт и получаю удовольствие. Пока получается неплохо, не так ли?» – цитирует Кецмановича официальный сайт ATP.

Следующим соперником Миомира станет японец Йосихито Нисиока.