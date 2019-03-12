Штруфф – о победе над Зверевым: это просто невероятно

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал свою сенсационную победу над третьей ракеткой мира из Германии Александром Зверевым. В матче третьего раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Штруфф отдал сопернику лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.



«Это просто невероятно! Я провёл отличный матч. Да, Алекс ошибался в определённых моментах, но я очень доволен итоговым результатом», – цитирует Штруффа официальный сайт ATP.



Следующим соперником Яна-Леннарда будет представитель Канады Милош Раонич, ранее добывший волевую победу над американцем Маркосом Гироном.



Соревнования категории АТР 1000 завершатся в воскресенье, 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является Хуан-Мартин дель Потро из Аргентины.