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Штруфф – о победе над Зверевым: это просто невероятно

Штруфф – о победе над Зверевым: это просто невероятно
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал свою сенсационную победу над третьей ракеткой мира из Германии Александром Зверевым. В матче третьего раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Штруфф отдал сопернику лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.

«Это просто невероятно! Я провёл отличный матч. Да, Алекс ошибался в определённых моментах, но я очень доволен итоговым результатом», – цитирует Штруффа официальный сайт ATP.

Следующим соперником Яна-Леннарда будет представитель Канады Милош Раонич, ранее добывший волевую победу над американцем Маркосом Гироном.

Соревнования категории АТР 1000 завершатся в воскресенье, 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является Хуан-Мартин дель Потро из Аргентины.

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