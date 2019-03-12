Раонич: был готов к тому, что Гирон может сыграть очень хорошо

Канадец Милош Раонич прокомментировал свой выход в четвёртый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В трёх партиях он добыл волевую победу над хозяином кортов Маркосом Гироном – 4:6, 6:4, 6:4.



«Я знал и был готов к тому, что он может сыграть очень хорошо. Думаю, я создал много шансов, и, возможно, некоторые из них не смог использовать так, как следовало. Тем не менее и у Маркоса были возможности.



Он поставил меня в положение, в котором я мог бы опустить руки, но я был сконцентрирован и боролся за каждый мяч. Понимал, что ранее Гирон не бывал в таких ситуациях, не играл на таком уровне, поэтому пытался сыграть на этом», – цитирует Раонича официальный сайт АТР.



Следующим соперником Раонича станет немец Ян-Леннард Штруфф, который ранее неожиданно обыграл третьего сеяного Александра Зверева.

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