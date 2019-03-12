А. Зверев: в матче со Штруффом меня беспокоил вирус

Немец Александр Зверев прояснил причины сенсационного поражения от соотечественника Яна-Леннарда Штруффа. В матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) он уступил со счётом 3:6, 1:6.



«Всю неделю меня беспокоит вирус. Сейчас речь идёт лишь о выздоровлении и подготовке к соревнованиям в Майами. Как мне кажется, по сравнению с Индиан-Уэллсом в Майами я выступаю значительно лучше», – цитирует Зверева официальный сайт ATP.



Лучшим результатом третьей ракетки мира на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе является выход в четвёртый раунд соревнований. На турнире в Майами в прошлом году Зверев добрался до финала, где уступил американцу Джону Иснеру.

Ранее свой комментарий по матчу со Зверевым дал Ян-Леннард Штруфф.